Lil Ben, le jeune producteur qui casse tout !

​Lil Ben, 16 ans, producteur, a fait du rap français sa chose !

Vous ne connaissez sans doute pas Lil Ben. En effet, un des problèmes français, est de donner peu de lumière aux producteurs, et de focaliser l’attention sur les MCs, alors que bien souvent, un morceau de rap est d’abord un travail d’équipe.

Lil Ben est un producteur français, un tout jeune, puisqu’il a seulement 16 ans, et pourtant, il a déjà mis le game à ses pieds. En effet, c’est lui qui est derrière les tubes ‘’Pochon Bleu’’ de Naps, ‘’Seul’’ de Djadja et Dinaz, ‘’Comme tu veux’’ de DTF, ou encore ‘’Refait’’ de Sirsy et Ninho.

Si on en parle, c’est parce que les beatmakers français commencent enfin à prendre la place qui leur revient, à imposer leur patte tout en se faisant connaître, comme pour Guilty de Katrina Squad, qui a signé beaucoup d’instrus pour SCH.

Le jeune producteur vient du 91, à Ris Orangis et a profité de l’émulation qu’a toujours eu le rap dans ce département (aujourd’hui, PNL, DTF, MMZ, Alkpote, Niska et bien d’autres) pour s’infiltrer dans la brèche, et devenir une des figures incontournables du game.

Ses prods sont reconnaissables, grâce aux notes de piano, aux percu caractéristiques, et le producteur a décidé de se mettre en avant via une série de petites vidéos sur Youtube. On vous a mis la deuxième partie pour que vous puissiez vous faire une idée. Félicitations à lui en tout cas, et bonne continuation !