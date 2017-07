Noisey t'invite dans le premier marché Européen du Hip-Hop !

Paris sous les bombes…

Zack, journaliste de "Noisey", s'est rendu dans la capitale française pour en apprendre davantage sur la culture du rap français et sur cet état d'urgence en place depuis 2015.

Après s'être rendu dans les villes les plus dangereuses des États-Unis telles que Harlem, Atlanta, Chicago ou encore Compton, Zack a traversé l'océan Atlantique pour atterrir dans La Ville Lumière.

Bienvenue dans le premier marché européen du Hip-Hop où racisme, terrorisme et peur sont permanents. Alors que les diverses attaques terroristes subies sont les plus meurtrières depuis cent ans, Zack est parti à la rencontre des minorités, de l'islam, du mouvement "Black Lives Matter" et de certains rappeurs dans nos banlieues parisiennes.

De Médine à MHD en passant par Niska ou encore S.Pri Noir, Zack a fait le tour de Paris pour rencontrer ses figures devenues des symboles dans leur quartier. Le journaliste de Noisey est également parti voir le porte-parole des syndicats de Police qui nous aura fait bien rire...tout comme Wallerand de Saint-Just du Front National.

19ème, 93, Barbès, Évry, Épinay-sur-Seine ou encore la Goutte d'or, Zack vous emmène dans cet univers incompris !