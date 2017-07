Playboi Carti balance le clip de « Magnolia » !

Découvrez le nouveau clip de Playboi Carti « Magnolia »

Le morceau de rap actuel préféré de Jay-Z vient enfin de donner naissance à un clip !

« Yo Pierre you wanna come out here ! » ou « In New York I Milly Rock » sont sûrement des phases qui n’arrêtent pas de tourner dans votre tête !

Le jeune rappeur tout juste âgé de 20 ans nous présente le clip de son banger « Magnolia ».

Playboi Carti nous fait une fleur, avec un clip qui retranscrit les paroles de son morceau tout en ajoutant une touche contrastée et psychédélique au clip.

L’artiste expose la dure réalité de la jeunesse New-Yorkaise où le deal de crack et les embrouilles s’allient au délire perché du Carti, qui nous plonge dans son quotidien.

La grande pomme regorge de talents et l’on aperçoit A$AP Rocky, qui se fait remarquer par sa gestuelle et son style bien appart.

On vous laisse découvrir le nouveau clip de Playboi Carti « Magnolia » :