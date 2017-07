La RATP vire à la sauvagerie !

​Quand la RATP diffuse du Kalash Criminel dans le métro !

La RATP, c’est cette société chargée de gérer les transports dans la capitale, et que tout Paris déteste. Les raisons sont nombreuses : retards, lignes délabrées, manque d’information pendant les évènements imprévus, grèves, etc.

Mais sans elle, paris tournerait au ralenti. De plus, la RATP est également capable de véritables coups de génie, notamment pendant les annonces au micro. Cette fois, la société de transfert s’est distinguée… en diffusant du Kalash Criminel !

Pendant un message, on a pu entendre un extrait du titre ‘’Euphorie’’ du rappeur masqué de Sevran. On se demande ce qui est passé par la tête de celui qui gère ça, mais on valide !