Booba vs. Le reste du monde : round 46 !

​La gaminerie n’est jamais finie…

Depuis ce week-end, Internet a littéralement pris feu. Tout a commencé avec cette histoire de concert de Rohff avec seulement 13 personnes, que Booba a pris comme prétexte pour se moquer de son rival de toujours. Depuis, on peut dire que c’est parti en couilles dans tous les sens : réponse surréaliste de Rohff avec ses baskets, photos de Rohff en train de faire des tours de stade, bref, on atteint des sommets dans la connerie.

Rohff a décidé de riposter, en rappelant que Booba était lui-même le champion des bides en concerts, et des showcases annulés. Un rappel légitime, et qui pique bien par où ça passe. On y voit toutes les unes parlant des déboires de B2o.

Ce dernier, certainement piqué au vif, a décidé de répliquer avec une puissance de frappe autrement plus importante que ce qu’il avait déployé jusqu’ici…

Après cette attaque bien sale comme il faut, un nouveau venu s’est invité dans le clash, lui qui ne s’était pourtant pas impliqué depuis longtemps. Il s’agit d’Ikbal, aka I.K, petit frère de Housni, qui a lui aussi décidé d’y aller de son petit montage.

Un montage liké par Booba presque immédiatement. Ça devient de plus en plus rigolo toutes ces bêtises.