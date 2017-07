Dr Dre et Eminem dévoilent avoir fait un classique durant leur première séance studio !

Un titre qui fait toujours mal !

Le duo le plus productif du game nous racontent comment le génie musical de Dr Dre ainsi que l’aisance vocale et les lyrics d’Eminem ont permis de faire un classique dès la première séance studio !

"J'avais un studio chez moi à l'époque, j'ai fait pas mal d'enregistrements avec ma boite à rythme en samplant quelques trucs. J'ai fait écouter les premières notes à Eminem et 2,3 secondes après il a direct commencé à chanter 'Hi! My name is…my name is" Attends stop c'est trop chaud !"

Le document « Defiants One » nous en apprend des choses ! En effet, Slim Shady a beaucoup de respect pour Dre qui place comme étant l’une de ses plus grandes influences.

En quelques mots, Dr Dre explique comment s’est déroulée la première séance studio avec celui qui deviendra Eminem !

On attend les futurs gros hits sur le 9ème album du rappeur de 8Mile !