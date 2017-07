Wiz Khalifa bat un record sur Youtube !

2 894 261 151, ça correspond à quoi à votre avis ?

Alors que les scores de vues sur Youtube sont de plus en plus scrutés, et que les doutent s’invitent dans les esprits, voilà un rappeur qui n’a pas ce problème. En effet, Wiz Khalifa vient de battre le record précédemment établi par le titre ‘’Gangnam Style’’ de Psy en nombre de vues sur Youtube, avec 2 894 261 151 vues.

Tout ça, pour le titre ‘’See You Again’’ avec Charlie Puth, présent sur la bande son de Fast & Furious 7. Il aura fallu 2 ans au clip pour atteindre ce score. Le titre est un hommage à Paul Walker, tragiquement décédé avant la sortie du film.

Un record qui pourrait toutefois tomber rapidement, à cause du succès de ‘’Despacito’’ de Luis Fonsi, qui est déjà à 2,5 milliards en seulement 7 mois.