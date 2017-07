Nicki Minaj enceinte de Nas ?

​Ça va donner un sacré bébé rappeur !

Alors que la relation entre Nas et Nicki Minaj commence tout juste, un tweet est venu bouleverser tout Internet. En effet, l’interprète de ‘’No Frauds’’ et de ‘’Anaconda’’ a publié sur son compte twitter un message assez court, mais dont le sens semble plutôt clair : Nicki serait enceinte, pour la première fois de sa vie, à 34 ans.

Si le tweet ne contient seulement qu’un emoji avec une tête de bébé, on ne voit pas quelle autre signification on pourrait lui donner. Le temps de la surprise passé, on se met à réfléchir : Nicki est en couple avec Nas, Nas serait donc le père de l’enfant ? Voilà qui donnerait probablement le bébé le plus hip hop e toute l’histoire du game.

Et vu comment les parents kickent, on a hâte de voir le bambin débiter ses premières punchlines. Ça sera autre chose que ce br**leur de fils de Dj Khaled…