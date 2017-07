Blac Youngsta se fait détruire par internet !

La cause? Une photo plus que délicate…

Aujourd'hui, le rappeur du Tennessee, dans le game depuis moins d'un an, a dévoilé une photo des plus étranges sur son compte Instagram qui n'a pas fait l'unanimité.

Certainement issu d'un prochain clip, on découvre le rappeur crucifié tel le Jésus 2017 avec en légende : "Hail Mary Come With Me R.I.P TUPAC #HeavyCamp." Le rappeur se moque tout bonnement de la crucifixion, mais les fans n'ont pas du tout validé l'idée.

En effet, pas moins de quinze mille personnes ont commenté cette photo en le qualifiant d'irrespectueux, en annonçant que dieu va venir à lui ou encore en proposant dix mille dollars pour supprimer cette photo.

Cette généreuse offre vient du rappeur d'Atlanta Ralo qui a vu rouge en apercevant ce cliché. Malgré qu'il soit prêt à lui donner autant d'argent, la photo est toujours bel et bien présente sur sa page.

Une chose est sûre, Youngsta s'en fout royalement !