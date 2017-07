Tyler The Creator a fait son coming out !

En toute tranquillité, il l'a annoncé dans son nouvel album.

Le 21 juillet prochain, le nouvel album de Tyler The Creator intitulé "Scum Fuck Flower Boy" sera disponible dans le monde entier. Un projet qui vient malheureusement de fuiter et il semblerait que le rappeur de Los Angeles ait fait des révélations surprenantes.

Alors que l'artiste âgé de vingt-six ans était longtemps considéré comme homophobe, Tyler a fait une étonnante déclaration dans son titre "Garden Shed".

En effet, à l'instar de son ami Franck Ocean, Tyler The Creator serait gay ! Juger par vous-mêmes ses lyrics :

-"Thought it would be like the Frank poof, gone / But, it's still going on / Je pensais que ce serait comme la période de Frank, que ça passerait, mais ça a encore lieu ou encore Garden shed for the garcons".

-"Them feelings I was guarding / Le placard pour les garçons, ces sentiments je les gardais"

Le rappeur aux côtés excentriques n'aura plus à se cacher dans son placard à partir du 21 juillet prochain lors de la sortie de "Scum Fuck Flower Boy" !