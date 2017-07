Meek Mill va bientôt sortir son album !

Le retour de Meek Mill, c’est dans pas longtemps !

Alors qu’on a beaucoup parlé de lui récemment pour son embrouille avec Drake, ou le tabassage d’un des ex de Nicki par les gars de sa bande, on va enfin pouvoir reparler de Meek Mill pour la musique. Finalement, c’est la seule chose qui est vraiment intéressante, non ?

En effet, le rappeur de Philadelphie a profité du début des vacances pour annoncer la sortie imminente de son album ! Le projet s’appellera ‘’Win & Losses’’ (pas difficile à traduire), et il sortira le 21 juillet prochain, soit dans seulement dix jours !

L’artiste a dévoilé la cover de son album, composée principalement de photos du rappeur plus jeune, et de ses proches, un peu à la manière d’un album souvenir.

Il nous livre également un petit teaser en vidéo sur son compte Instagram, et ça donne vraiment envie d’en voir plus ! Qu’en pensez-vous ?