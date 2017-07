La Guirri Mafia fait la danse de la panthère comme ''Bafé'' !

Découvrez le dernier clip de Guirri Mafia : Bafé

Les marseillais sont chauds bouillants dans leur dernier clip. Le réalisateur Hansley les a invités à prendre le contrôle d'un city stade pour dédicacer l'ancien joueur de l'OM Bafétimbi Gomis.

Le nouvel attaquant du Galatasaray connu pour sa danse de la panthère à chaque célébration de but vient d'entrer dans la rap game grâce à Guirri Mafia.

Soldat, Djiha et Malka s'occupent de la prod entrainante de DJ Fu et vont te faire danser comme Bafé ! Accompagné d'un jeune groupe de danseuse portant des maillots de l'Olympique de Marseille, on vous laisse découvrir ce titre sympathique venu du sud sans plus tarder !