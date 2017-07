Découvrez le plus gros fan de Booba !

Il ne vient pas du 92I mais de Suisse…

Connaissez-vous Jessy, dix-huit ans et ratpi certifié ? Konbini est allé à la rencontre de ce jeune Suisse complètement fanatique du Duc de Boulogne. Des pieds à la tête en Ünkut, du vinyle au parfum, de la collection Jack Daniels à l'emballage des habits, ce fan ne loupe aucun dérivé de son idole.

Alors que son père est un immense fan du groupe de métal Rammstein, comment ce jeune est-il tombé sous le charme de Booba ?

Après avoir été passioné par le métal, Jessy a découvert le rappeur lors du titre "Gun in my hand" en featuring avec Akon extrait de "Ouest Side" sorti en 2006. Dans sa chambre cent pour cent B2O, le jeune possède tout de Ünkut et vis Ünkut selon ses mots.

Énormément impliqué dans la carrière de son idole comme dans le clash avec Patrice Quarteron (Quartefion comme il l'appelle), Jessy peut tout de même écouter du Kaaris de temps en temps, mais avec modération.

On vous laisse découvrir ce reportage produit par Konbini. Y'a-t-il des plus grands fans que lui ici ?