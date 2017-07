Lil Yachty crée son propre bijou !

À plus de cent cinquante mille dollars …

Les rappeurs américains aiment le bling-bling et ne s'en cachent pas. Des bijoux de plus en plus gros, de plus en plus brillants et surtout de plus en plus chers, le bling-bling fait entièrement parti du hip-hop et Lil Yachty l'a compris.

Le rappeur d'Atlanta a collaboré avec le propriétaire de "Rafaello and Co" du nom de Gabriel Jacobs pour créer sa propre chaîne et une chose est sûre… elle est loin d'être discrète.

Avec plus de cent carats, plus d'un mois de confection, des diamants cent pour cent naturels (aucun d'entre eux n'a été coloré artificiellement), ce bijou de cent-cinquante mille dollars est complètement unique.

En effet, la nouvelle chaîne de Lil Yachty est à son effigie. Formant son visage, du bandana aux mains en passant par les bijoux jusqu'aux grillz, tout est reproduit à la perfection. La chaîne est pratiquement finie, 95% selon le créateur, il manquerait encore quelques dreadlocks, mais le collier sera livré d'ici la fin de la semaine.