Un premier trailer du film sur Biggie !

​Le documentaire sur Notorious BIG arrive bientôt !

Alors que le film sur Tupac est maintenant sorti il y a un mois, et qu’il s’est fait plutôt démonter par la critique, c’est au tour de l’autre légende du rap, Notorious BIG d’avoir son film. Cette fois, ça ne sera pas un film hollywoodien romancé où on enjolive l’histoire pour vendre des places, mais bien un documentaire, avec des interviews de ses proches, mais aussi des rappeurs qu’il a influencés.

Cette semaine, un trailer du documentaire a été dévoilé. Et on peut dire qu’il y a du très beau monde dans cette petite vidéo de 8 minutes : en effet, on peut y voir 2Chainz, ou encore T-Pain, et même le producteur Mike Will Made It.

Le trailer ne donne pas la date de sortie du film, mais on l’a cherchée pour vous : le docu sera disponible à partir du 4 septembre. De quoi finir l’été en beauté !