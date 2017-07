Kaaris allume Booba !

​Et c’est reparti pour un tour !

L’été, c’est le retour des tubes de l’été, mais visiblement c’est aussi la saison des clashs. Alors que celui entre Rohff et Booba semble à son apogée, c’est le beef entre Kaaris et Booba qui reprend de plus belle.

Alors qu’on pensait que K2A était tranquillement en vacances et qu’il savourait tranquillement sa saison 2016/2017 remplie de succès, il a décidé de relancer son embrouille avec le Duc de Boulogne. Et ce, sans aucune raison apparente, car Booba semblait avoir camé le jeu sur ce front-ci de sa guerre contre le rap français.

Au programme, une photo bien drôle de B2o, et des légendes assez drôles. On se demande toutefois à quoi il fait référence quand il dit ‘’Tu cites mon nom, je te réponds normal’’. La suite au prochain épisode !