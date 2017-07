Deux nouveaux projets de Young Thug à venir ?

Ça y est, Young Thug retrouve son rythme de croisière !

Alors qu’il avait été absent des radars pendant presque un an, Young Thug est revenu récemment avec son nouvel album, ‘’Beautiful Thugger Girls’’, un album très musical qui donne parfois jusque dans la country rap.

Le rappeur qui sortait presque une mixtape par mois auparavant, semble avoir retrouvé son rythme de croisière, puisqu’il aurait deux projets en préparation, si l’on en croit le réseau Instagram. Dans un premier post sur le compte de Wheezy (producteur de Barter 6) on aperçoit le rappeur et son producteur ensemble en studio, avec ‘’Barter 7’’ en légende, ce qui semble annoncer l’arrivée prochaine d’un nouvel album.

Sur la deuxième, on voit le rappeur et sa fiancée allongée sur lui avec en sous-titre ‘’Sa mixtape cette semaine’’, ce qui devrait normalement indiquer qu’une mixtape du rappeur d’Atlanta devrait sortir cette semaine, et qu’il y parlerait de sa fiancée !

On a hâte de ré-entendre la star d’Atlanta !