Un film sur Kanye West en préparation !

​Voilà qui promet d’être complètement fou…

C’est la grande mode des films sur le rap cette année ! Après le biopic sur Tupac, le mini-docu sur Dr.Dre et Jimmy Iovine, le docu sur Bad Boy Records, c’est un autre biopic qui risque de secouer le rap jeu qui a été annoncé cette semaine.

Trey Edwards Shults, écrivain et réalisateur (‘’It comes at Night’’, ‘’Krisha’’) a en effet annoncé lors d’une interview pour The Independent qu’il comptait faire un film sur la vie de… Kanye West ! Le génie incompris de Chicago est une source d’inspiration intarissable pour les fans de personnalités atypiques.

‘’J’ai rêvé de faire un biopic de Kanye West,’’ déclare Shults à la publication britannique. ‘’Mon rêve est qu’il va de quelque façon voir et aimer mes films et me laisser mettre son cerveau de côté – pour devenir un biopic ultime et unique, que nous n’avons pas encore vu. Je pense que ce serait génial. Il y a tant à explorer. Je veux juste me détendre avec Kanye et faire quelque chose d’extraordinaire. Je pense qu’il aimera ce prochain film que j’écris’’.

On ne le suit pas sur tout ce qu’il dit, mais il semble avoir une idée bien particulière de ce qu’il veut faire, et ça a l’air bien perché ! Vous irez le voir ?