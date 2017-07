Taïro t’emmène danser ‘’Encore une fois’’ !

​Découvrez le dernier clip de Taïro, ‘’Encore une fois’’ !

Après le succès de son album ‘’Reggae français’’ et de sa tournée, Taïro est déjà de retour avec un nouveau son inédit et le clip qui va avec ! Le son s’appelle ‘’Encore une fois’’, et il est issu de la Summer Tape du reggae man français, sortie vendredi dernier.

Le thème, c’est bien entendu l’amour, l’alchimie qui peut se construire lors d’une danse, et Taïro nous a donc emmené dans un club pour le clip, logiquement. L’occasion de faire des jeux de lumière avec des néons violets, et aussi de remarquer qu’il maîtrise plutôt bien l’autotune, utilisé sans que ça paraisse désagréable.

Sur une prod de Ensemble Editions, le clip réalisé par Arsedi Vision vous emmène dans une chaude nuit dansante d’été, un son parfait pour ce mois de juillet !