YoungBoy NBA détruit une Lamborghini de location !

Peu de gens dans le game le connaissent pour le moment, mais la société Exotic Car Rental de Los Angeles n'est pas prête de l'oublier.

Le rappeur de Baton Rouge en Louisiane n'a pas encore dix-huit ans qu'il comptabilise déjà des dizaines de millions de vues sur Youtube. Alors que le jeune rappeur commence à faire ses premiers sous, il fait déjà ses premières bêtises. En effet, le 27 juin dernier, le manager de YoungBoy NBA a loué une Lamborghini Huracan Spyder de 2016 qui s'est retrouvée détruite sur le bord de la route deux jours plus tard.

Le MC de Baton Rouge âgé de dix-sept ans a tout simplement accéléré dans une rue résidentielle avant de s'écraser sur le bord de la route. Avec plus de 350 000 dollars de dégâts autant dire que YoungBoy NBA s'est mis dans de beaux draps…ou plutôt son manager. L'agent a effectivement loué cette voiture de sport et a précisé qu'il serait la seul personne à l'utiliser et surtout qu'il serait personnellement responsable de tout dommage, grosse erreur.

Des sources proches du rappeur refusent qu'il soit impliqué dans l'accident et veulent que la voiture soit louée par un membre de son équipe, et non par son manager. De plus, selon TMZ, la voiture a été abandonnée, car YoungBoy devait se rendre de toute urgence à l'hôpital.

En tout cas, Exotic Car Rental ne va pas baisser les bras et attend dommages et intérêts !