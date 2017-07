Maître Gims se lance dans un nouveau business !

​Un truc complètement improbable !

Alors qu’il est actuellement en train de marcher sur le game, avec son retour aux sources, à un rap un peu plus énervé que ce à quoi il nous avait habitué, Maître Gims a décidé qu’il était l’heure pour lui de diversifier ses activités.

En effet, Gims a décidé de se lancer dans… Le manga ! Il avait posté il y a quelques jours une photo de lui avec son petit frère, Jean-David Morvan, dessinateur de bande-dessinée, et Yoshiuasou Tamura, dessinateur de manga. La maison d’édition Glénat avait alors relayé qu’elle participerait à ce projet en train de naître.

Mr Morvan ne tarit pas d’éloge à l’égard de Gims et son frère, et assure que ça n’est pas du tout un caprice de star, mais bien une volonté de deux passionnés de manga à vouloir s’essayer dans ce domaine, le plus sérieusement du monde. L’œuvre serait dévoilée à la fête de la BD à Bruxelles, du 2 ou 4 septembre prochain.