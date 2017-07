Damso nous offre un remix très spécial de « Macarena » avec ?

Une personnalité politique qui vient mettre le feu au clip !

En 4 jours le rappeur belge comptabilise plus de 3 000 000 vues sur Youtube avec son dernier clip « Macarena ».

Un clip faisant référence au cinéma français, au teint noir et blanc où l’on retrouve Damso en mode capitaine des sentiments, qui nous dévoile son flow mélodieux et son refrain entraînant « Oh la la » !

Néanmoins, Internet va vite et les internautes commencent à faire des liens entre le clip de Damso et la campagne présidentielle de Marine le Pen en 2017 !

Un montage se fait et le respect disparaît !

En espérant qu’elle valide le feat, Marine Le Pen vient une nouvelle fois nous offrir un clip de rap