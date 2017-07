PNL a fait sensation aux Eurockéennes de Belfort.

Après une tournée reportée, les deux frères ont fait un retour en force !

Vendredi dernier, les fans de PNL avaient de quoi commencer le week-end en bonne et due forme. Attendue depuis le 10 février dernier, la dernière partie d'une durée de trente minutes a été diffusée au plus grand bonheur de tous. Comptabilisant déjà plus de quatre millions de vues en pratiquement trois jours, le visuel de "Jusqu'au dernier gramme" a fait l'unanimité chez les partisans d'Ademo et Nos.

Le retour des deux frères de Corbeil-Essonnes ne s'est pas fait uniquement sur les réseaux sociaux, certains d'entre vous ont eu la chance de les voir sur la scène d'un des plus gros festivals d'été en France.

Juste après avoir sortie le clip, les géniteurs du cloud rap français se sont lancés dans une prestation devant plus de trente mille personnes aux Eurockéennes de Belfort. Comme on peut le voir dans cette vidéo partagée par un fan, on découvre un public en feu connaissant chaque parole sur le bout des doigts dans une ambiance chaleureuse.

Les artistes sont fin prêts à attaquer leur tournée des Zéniths. De Nantes à Lille en passant par Lyon, Marseille et Toulouse, Ademo et Nos achèveront cette belle tournée sur deux dates à l'AccorHotels Arena.