Dr.Dre travaillerait sur le prochain album d’Eminem !

​Dr.Dre et Eminem à nouveau réunis !

Alors que le documentaire sur l’histoire de Dr.Dre et Jimmy Iovine, ‘’The Defiant Ones’’, vient de sortir sur HBO, Allan Hughes, réalisateur de cette mini-série, s’est confié sur Dr.Dre et ce qu’il est en train de faire en ce moment. Et selon lui, Andre nous prépare du très lourd !

‘’Dre continue d’enregistrer. Les gens ne savent pas ça : Dre enregistre tous les jours. Littéralement, il enregistre des sons tous les jours. Il ressemble un peu à Picasso d’une certaine manière. Il est toujours en train de peindre. En ce moment, il produit un titre pour le prochain album d’Eminem. Il reste vraiment actif dans la musique’’, a déclaré Hughes.

On a vraiment hâte de voir à quoi cette collaboration va ressembler, étant donné que chaque feat entre les deux est une tuerie.