Booba a passé son week-end sur Instagram !

​Bassem, Rohff, il y en a pour tout le monde sur l’Insta du D.U.C…

Alors que Booba sortait vendredi dernier son titre ‘’Nougat’’, gros banger énervé, le D.U.C. en a également profité pour faire son retour dans le clash game sur Instagram. Il n’en était jamais vraiment parti, puisqu’il balançait des piques régulièrement, mais ça faisait longtemps qu’il ne nous avait pas lâché une salve comme celle de ce week-end.

Il faut dire que l’actualité s’y prêtait plutôt bien : des rumeurs sont sorties selon lesquelles Rohff n’aurait pas fait son concert à Alger, à cause du faible nombre de spectateurs. Booba s’est donc empressé de publier une vidéo où un fan crie au scandale, et demande remboursement, ainsi qu’une autre où on voit effectivement une salle plutôt peu remplie. Il s’agirait de la salle de concert où Rohff devait se produire.

Rohff a répondu avec la vidéo d’un fan absolument conquis par ses performances.

Deuxième cible de Booba, Bassem Braiki, l’internaute donneur de leçons qui a tendance à tomber assez rapidement dans la débilité (voire le racisme…). Le Lyonnais a été surpris en flagrant délit de soirée avec escort girls. Il en profite pour têter à la source, ce qui n’a pas manqué de faire rire tout Internet, puisque Bassem était censé être un modèle de vertu.

Bref, ça ne vole pas bien haut encore cette semaine…