On connaît l’identité de la fille du clip de ‘’Macarena’’ !

​C’est Gad Elmaleh qui se met bien…

Alors que le clip ‘’Macarena’’ de Damso est sorti hier après-midi, la Toile s’est rapidement enflammée sur la mystérieuse jeune femme qui a dû rendre jalouses pas mal de vos copines. Qui est donc cette jolie jeune fille dont Damso semble être tombé amoureux ?

Son identité a été révélée aujourd’hui, et il s’agit du mannequin de 26 ans Elisa Meliani, comme l’annonce la presse people. Et surprise, c’est également la femme de l’humoriste Gad Elmaleh. Très active sur son compte Instagram, elle avait également fait le buzz avec son cliché où elle était sur un cheval, photo relayée par les sœurs Jenner.

Bref, bonne continuation à elle et Gad Elmaleh, on espère la revoir très vite dans de nouveaux clips ! Et vous, vous laisseriez votre meuf jouer dans un clip de rap?