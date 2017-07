50 Cent démonte le dernier album de Jay-Z !

​50 Cent a décidé de tailler Jay-Z salement.

50 Cent n’est jamais le dernier à se lancer dans un bon clash. Les rivalités ont longtemps alimenté sa carrière, et c’est d’ailleurs un clash contre Ja Rule qui a rendu Fifty célèbre. Puis, plus tard, The Game et Rick Ross viendront compléter la liste des victimes du boss de G Unit.

Cette fois, il s’attaque pourtant à un morceau bien plus gros que lui en la personne de Jay-Z, le king de New-York, et plus précisément à son album 4 :44. Et ce qu’on peut dire, c’est qu’il a moyennement apprécié d’écouter ce projet.

‘’Je pense que l’album est bon, j’ai apprécié le truc. Mais je vais être honnête : c’était trop intelligent. J’ai eu l’impression que pour l’écouter, je devais porter des lunettes, une cravate et un putain de pull autour de la taille. Je vais te dire la vérité, les mecs dehors, ils ne veulent pas écouter ça, ils veulent juste prendre du bon temps. Tu ne peux pas être le meilleur rappeur à 47 ans, parce que des nouveaux sont arrivés. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, certains morceaux donnent l’impression d’avoir été pensés pour être écoutés sur un parcours de golf’’.

E effet, le tacle est bien sale… On attend la réponse de Jigga, s’il se risque à en faire une. En attendant, la vidéo aurait été supprimée du compte Insta de Fifty, mais elle est toujours visible ici !