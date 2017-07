La dernière maison de Tupac est en vente !

Quand vont-ils arrêter de le dépouiller ?

Plus de vingt ans après sa mort, les vautours sont toujours à l'affût pour dépouiller le rappeur de ses derniers biens. Entre ses nombreuses lettres privées comme celle pour Madonna, son manuscrit ou encore sa voiture criblée de balles, tous les derniers biens de la légende sont mis aux enchères à des prix exorbitant.

Aujourd'hui, c'est tout simplement le dernier lieu de repos du rappeur avant sa mort qui est disponible à autrui pour la somme de plusieurs millions de dollars. Cette luxueuse maison de 557 m² composée de six chambres n'appartient, cependant, pas à Tupac.

En effet, ce dernier est malheureusement décédé avant d'avoir pu se la procurer, mais il a tout de même laissé son empreinte dedans avant de mourir. L'actuel propriétaire a gardé la dalle en pierre sur laquelle Shakur avait gravé ces mots : "Outlawz, Let no man separate what we create."= "Outlawz, ne laisse personne détruire ce que l'on a construit".

Côtée à 2,65 millions de dollars avec environ un million de dollars de rénovation, la maison de la vallée de San Fernando sera prochainement disponible…