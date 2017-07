Rim K dévoile « Cartel » son nouveau clip !

Découvrez le nouveau clip de Rim K « Cartel » disponible sur l’album « Fantôme » !

Rim K frappe fort pour son dernier album et rajoute une couche avec son clip ‘’Cartel’’.

Extrait de son album « Fantôme » le tonton du bled est certifié disque d’or !

Un fan base puissante, une aisance musicale qui lui permet aujourd’hui de rester sur le devant de la scène !

Le membre du 113 revient en force en nous dévoilant son clip « Cartel » qui nous plonge au cœur u 94 dans une simplicité digne de l’artiste.

Survet et T-max, le rappeur ne chôme pas et nous montre qu’il peut kicker et s’adapter sur différentes prods !

On vous laisse découvrir le nouveau clip de Rim K intitulé « Cartel » :