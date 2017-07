Découvrez ces T-Shirts parodiques sur Joey Starr !

"Le rap c'est mieux maintenant ?"

À force de tacler la nouvelle génération de rappeur, on finit par les valider à son insu. Joey Starr, personnage emblématique du rap français, est connu pour avoir la langue bien pendue à ce sujet. Très old school dans sa pensée, Joey n'apprécie pas tellement ce nouveau rap devenu un vrai business, selon lui.

Cependant, l'acteur suit tout de même certains rappeurs de cette nouvelle génération. Après avoir validé Damso, Joey Starr est même en featuring avec BigFlo et Oli sur le nouveau projet de ces derniers.

Après le rap c'était mieux avant, peut-on en conclure (avec humour) que Joey pense désormais que le rap c'est mieux maintenant ? En tout cas, une marque s'est lancée dans une collection des plus drôles et stylés.

En effet, des T-shirts et sweats crewneck sont désormais disponibles à l'effigie du membre de NTM. On le découvre bâillonné et pris en sandwich entre deux phrases très bien placées dont son fameux "Bah ouais quoi", souvent repris dans "Les Guignols".

Disponible en noir et en blanc, ces vêtements sont plus un hommage à l'artiste qu'un clash bien évidemment. Pour se les procurer, il vous faudra débourser quarante euros pour le sweat et vingt-cinq euros pour le T-shirt. Ils sont désormais disponibles sur ce lien !