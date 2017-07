Lil Wayne dénonce les arnaques de Birdman et Universal !

​Ça sort les dossiers…

On le sait, Lil Wayne est en clash avec Birdman depuis plusieurs années maintenant, sur fond de droits d’auteur non versés. Il s’agit tout de même de 50 millions de dollars, ce qui fait, en soi, une bonne raison de s’énerver.

Cette semaine, c’est l’avocat de Lil Wayne, Howard King, qui a dévoilé des documents qui montrent comment Birdman et Universal ont essayé d’arnaquer le rappeur de la Nouvelle-Orléans. On peut y voir que Universal et Birdman ont changé la date des papiers, pour faire comme s’ils avaient été signés avant que le contrat de Lil Wayne ne prenne fin.

Bref, une belle embrouille bien sale, qui a probablement ralenti de ouf la carrière de Lil Wayne. On espère qu’l va bientôt laisser toute cette affaire derrière lui !