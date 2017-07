Découvrez la lettre de Tupac à Madonna !

Elle sera prochainement mise aux enchères…

En 2015, Madonna a dévoilé au monde sa relation avec Tupac. Une aventure plus sexuelle que romantique qui n'a pas duré bien longtemps.

En effet, c'est Tupac Amaru Shakur qui a mis un terme à cette idylle lorsqu'il était en prison. Une lettre vient d'être dévoilée par TMZ dans laquelle la légende du rap donne les raisons de cette séparation. Il semblerait que le MC se soit séparé de la diva suite à sa couleur de peau. Pour lui, la relation entre un homme noir et une femme blanche est très mal vue du côté de la communauté afro-américaine.

"Pour vous, être vu avec un homme noir ne compromettrait en rien votre carrière et cela vous rendrait beaucoup plus ouverte et excitante. Mais, pour moi de mon point de vue, je ne pouvais laisser tomber la moitié des gens qui ont fait ma personne, qui ont créé mon image."

Une lettre incroyable à déchiffrer ci-dessous :

À l'instar de son manuscrit, de sa voiture et de ses nombreuses lettres, cette rupture écrite de Tupac sera mise aux enchères du 19 au 28 juillet au Gotta Have Rock and Roll. L'enchère démarre à cent mille dollars, mais risque de décoller très rapidement !