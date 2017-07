Lacrim explose les scores !

« Force et Honneur » détient de nombreuses pépites !

Lacrim ne chôme pas depuis sa sortie de prison !

Le rappeur ne parle pas pour ne rien faire, puisqu’il remporte de nombreux palmarès avec son dernier projet en date « Force Et Honneur ».

Un projet réussi car l’artiste est certifié disque de platine !

Sur cet opus, nous retrouvons des feats fracassants et c’est « Oh Bah Oui » qui sort du lot. Le feat en compagnie du rappeur Booba à créé la polémique, néanmoins, le morceau obtient la certification de single d’or et la sortie du clip réalisé par Chris Macari vient remettre les pendules à l’heure.

Aujourd’hui c’est trois autres titres de « Force Et Honneur » qui sont sur le devant de la scène : « Dole Vite » est single d’or, « Grande Armée » et « Traitres » sont certifiés single de platines !

Un nouveau cap pour Lacrim qui poursuit son parcours vers le succès.