Travis Scott veut mettre sa carrière musicale en pause !

​Pour une excellente raison.

Alors qu’il est l’un des artistes les plus reconnus mondialement de sa génération, en tant que rappeur ou beatmaker, Travis Scott a annoncé une nouvelle qui devrait déplaire à ses fans. En interview pour le site américain SHOWstudio, il devait répondre à des questions provenant de ses fans ou de ses proches.

Au fil de l’interview, on apprend quelque chose d’assez fou : le rappeur veut mettre sa carrière musicale en pause. Pour faire quoi ? Vous serez surpris : ‘’Avec mon pote Dozie, on est censés aller à Harvard, à l’école d’architecture de Harvard. Après mon troisième album je pense. Je vais le faire après mon troisième album’’.

Arrêter le rap pour devenir architecte, une idée assez originale, mais après tout, Travis n’est-il pas un des artistes les plus originaux du moment ? Il confie également que l’architecture et le design lui ont apporté beaucoup d’inspiration. On attend donc de voir ce que ça va donner une fois qu’il aura eu son diplôme ! En attendant, son troisième album est annoncé pour cette année.

