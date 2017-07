TLC en concert à Paris et Marseille !

C’est le retour du groupe à trois lettres le plus vendeur de l’histoire du RNB !

Vous vous souvenez forcément de TLC ! Du moins, si le nom en lui-même ne vous dit rien, vous avez forcément un jour dansé sur le titre ‘’No Scrubs’’ en soirée. Un tube mondial, qui a valu au groupe de récolter deux Grammy Awards en 2000.

Plusieurs années plus tard, en 2017, le groupe vient de ressortir un album, qui ravira probablement les fans de RNB, musique qui a un peu disparu ces derniers temps. Mais en plus de leur album, le trio originaire d’Atlanta a également prévu une tournée, et les chanteuses passeront bien en France !

Deux dates sont pour l’instant prévues, une au Dome de Marseille le 24 octobre, et une au Zénith de Paris le 26 octobre !

Alors, ça va y aller en mode loveur ou quoi ?