Fianso validé par le show-business !

​Jamel Debbouze, Nabilla, … Tout le monde écoute Fianso !

Sofiane continue d’empiler les succès depuis la sortie de ‘’Bandit Saleté’’. Après avoir été invité chez Ardisson, puis avoir eu son reportage sur Sept à Huit, la popularité du rappeur est de plus en plus grande, comme peut en témoigner son concert en Algérie où la foule était littéralement en délire. Fianso est en passe de devenir un des rappeurs français les plus bankable, mais il faut dire aussi qu’il s’en donne les moyens, en venant dans tous les clips qu’on lui propose, et en partant en tournée aux quatre coins de la France.

Comme tout rappeur qui se respecte aujourd’hui, Fianso a posté un petit montage des vidéos envoyées par ses fans, qui se filment en train d’écouter du Fianso. La vidéo est plutôt drôle, les gens font n’importe quoi (il y en a même qui font des Ish Ish pendant qu’ils se brossent les dents, ce qui est un geste assez difficile à exécuter), mais, surtout, on retrouve quelques têtes connues dans ce montage.

Après visionnage, il s’avère que Nabilla, Jamel Debbouze, Karine Le Marchand ou encore Gérard Darmon (incroyable acteur français, dans le game depuis 40 ans, probablement un des meilleurs) écoutent tous du Fianso.

Ça va bientôt écouter ‘’93 Empire’’ dans les défilés de mode, vous allez voir !