Jay-Z accusé d’antisémitisme pour un de ses textes !

​Décidément, ‘’4 :44’’ va faire parler de lui très longtemps!

Alors que l’album de Jay-Z est sorti la semaine dernière, tout le rap jeu américain s’est arrêté de tourner pour étudier de près cette pépite, comme à chaque fois que Hov’ sort un projet. Les lyrics ont été disséqués immédiatement, et si certains, comme Young Thug, sont allés jusqu’à remercier Jay-Z pour l’œuvre qu’il venait de livrer au public, d’autres personnes se sont un peu offusquées de certaines paroles.

C’est le cas de plusieurs personnes qui ont débattu de longues heures sur Twitter, sur l’antisémitisme des paroles de ‘’Kill Jay-Z’’ :

You wanna know what’s more important than throwin’ away money at a strip club?

Credit !

You ever wonder why Jewish people own all the property in America?

This how they did it

Même sans traduction, vous comprenez l’idée générale. Alors que les auditeurs s’écharpaient sur Twitter, c’est peut-être le manager de Madonna, Guy Oseary, qui a eu la réaction la plus réfléchie et développée. Pour lui, les juifs ne possèdent pas tous les Etats-Unis, et Jay-Z le sait. Il utilise une sorte de métaphore à outrance, pour donner un exemple de ce que peut faire une communauté quand elle est soudée et avance vers un même but.

En tant que personne de confession juive, Oseary dit même prendre ces images comme un compliment. Voilà qui devrait calmer les détracteurs de Hov’.