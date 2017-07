Snoop Dogg avoue avoir piraté l’album de Jay-Z !

​Faute avouée, à moitié pardonnée ?

C’est dans une courte vidéo publiée sur le net que Snoop Dogg avoue avoir fauté. Pas une faute très grave, non, mais une de celles qui pourrait bien créer un début d’embrouille entre lui et Jay-Z. Snoop commence par dire qu’il n’est pas abonné à Tidal, et qu’il est plutôt sur iTunes, parce que c’est plus simple, et qu’il ne sait pas trop comment toutes ces plateformes marchent.

Du coup, il aurait demandé à un de ses amis de lui envoyer l’album via des moyens illégaux qu’on ne détaillera pas dans cet article (vous avez sûrement trouvé l’album plus vite que nous). Voici la traduction de son petit discours.

‘’On est en pleine matinée. Je voulais dédicacer Jay-Z, qui a encore sorti un autre putain d’album, 4 :44. Mais vous savez quoi ? J’ai pas Tidal, donc un de mes gars me l’a piraté. Je suis sur iTunes, parce que je ne comprends pas comment ça marche tout ça, faut que vous m’expliquiez. Je suis allé chercher son album sur iTunes, mais je ne l’ai pas trouvé. Du coup, mon gars me l’a envoyé, vous comprenez. Mais dédicace à Jay-Z !’’

Il enchaîne ensuite sur des félicitations à Jay-Z, et un appel à l’amour intergénérationnel assez touchant quoiqu’un peu perché, mais après tout, c’est Snoop ! Bref, vous aussi vous l’avez téléchargé l’album de Jay-Z ?