Booba annonce une surprise pour vendredi !

Ça y est, il est de retour…

Alors qu’il n’avait pas sorti d’album en 2016, et que la France attendait son retour en solo, Booba faisait durer le suspense depuis un bout de temps… Toujours pas de signe d’un projet en 2017 malgré les annonces et les clashs. Mais ça y est, le Duc vient de faire une annonce sur son compte Instagram qui devrait ravir ses fans (et faire baver ses détracteurs).

Après ‘’Caramel’’, vous allez pouvoir déguster ‘’Nougat’’. C’est le titre inscrit sur la photo postée par le rappeur cet après-midi. Avec en légende : ‘’N’oublions pas la raison pour laquelle nous sommes sur cette page’’, petit clin d’œil à toutes les histoires qui se sont passées sur son compte Insta depuis sa création.

On n’en sait pas plus pour le moment, mais on a hâte d’être à vendredi !