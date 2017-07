Bientôt le retour de Sinik !

​S.I.N.I.K est en studio !

Séisme dans le game français ! C’est le retour d’un des MCs les plus validés de l’Histoire du rap français. Après une période de disette, qui a vu le MC devenir un rappeur parmi les autres, lui qui avait touché les étoiles avec certains de ses titres comme ‘’Autodestruction’’, Sinik s’était plus ou moins retiré du rap pour lancer son propre salon de tatouages, ‘’Watch my Tattoo’’.

Le voilà désormais de retour, au moins en studio ! C’est en tout cas ce que nous montre une photo postée sur son compte Facebook, où on voit le rappeur du 91 en train de kicker en cabine. On ne sait pas s’il travaille sur un album, ou s’il était juste venu prêter main forte à un collègue, mais c’est toujours un plaisir d’entre à nouveau Mals1 l’Assassin !