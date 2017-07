Still Fresh et S. Pri Noir récompensés !

​Belle consécration pour les deux MCs.

Encore un single d’or qui tombe ! Cette fois-ci, ce sont Still Fresh et S.Pri Noir qui sont les heureux élus. Une belle récompense pour les deux MCs, bien que ça ne soit pas la première fois, pour aucun des deux. Still Fresh avait par exemple été déjà sacré single d’or sur ‘’Je Te Vois’’ avec Abou Debeing, et S.Pri Noir sur ‘’Ma Dope’’ avec Nekfeu.

Cette fois, c’est pour ‘’Demande-Moi’’ que les deux MCs sont récompensés, une reprise du hit de Drake, ‘’Controlla’’. Le succès du titre n’est pas surprenant, puisque le clip a 15 millions de vues sur Youtube.

Félicitations à eux, on leur souhaite de bonnes choses pour la suite !