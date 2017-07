Major Lazer demande Maître Gims en featuring !

​Ça pourrait donner quelque chose d’incroyable…

Major Lazer, c’est le trio de DJs et producteurs qui fait danser toute la planète à chaque sortie, depuis plusieurs années maintenant. Ils ont notamment réussi à faire redécouvrir au grand public les sonorités caribéennes en les mixant à l’électro, afin de produire hit sur hit.

La semaine dernière, ils étaient invités à se produire au Main Square Festival à Arras. Et au micro de M6, Jillionaire, un des membres du trio, a fait une déclaration qui a laissé tout le monde bouche bée : il a envie de collaborer avec Maître Gims. Oui, notre Maître Gims. Il lui aurait même déjà envoyé plusieurs mails restés sans réponse. Car oui, Maître Gims aurait snobé le trio, qui atteint pourtant 2 milliards de vues sur certains de leurs sons.

On espère que Gims va regarder sa boîte mail prochainement, car nous, on a envie de voir ce que ça donnerait ! Et vous ?