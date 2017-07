Quand Ice Cube valide l’étoile montante du 93 !

​Vous serez surpris qu’il connaisse aussi bien le game français !

Encore une star US qui valide un rappeur français ! Sauf que cette fois-ci, la connexion entre les deux univers est complètement inattendue et surprenante. Ice Cube, pur produit de la West Coast, ancien membre de NWA, bref, une des plus grosses pointures du game US, vient de valider par vidéo un des MCs les plus street du 93.

Il s’agit du jeune Hornet La Frappe, étoile montante du rap jeu français, un kickeur qui plie des instrus avec des thèmes très underground. On ne sait pas comment sa musique est arrivé jusqu’aux oreilles du rappeur de Los Angeles, mais on trouve ça très fort.

Gros big up à Ice Cube, ainsi qu’à Hornet, qui vient de sortir, encore une fois, un excellent morceau vendredi dernier.