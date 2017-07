Quand Jay-Z dévoile son infidélité sur son projet 4 :44 !

Un projet plus intime que l’on pense !

Alors que l’on vous présentait le dernier opus ‘’4 :44’’ du rappeur de Brooklyn, alias Jigga pour les intimes, le projet est surprenant autant sur les morceaux que les révélations de Jay-Z !

Ill semblerait que les morceaux soient plus profonds que d’habitude, car les titres de son album tant attendu nous donnent beaucoup d’informations sur la vie privée du « rap businessman », du père de famille, mais surtout marie de Beyonce.

Dans ce projet, le rappeur nous parle du black business, son embrouille avec Kanye West, l’orientation sexuelle de sa mère et l’ascension de celui-ci dans la vie depuis ses débuts.

Cependant, il s’attaque ou se confesse sur les erreurs qu’il a pu commettre comme avoir trompé Beyonce et le fait qu’il s’excuse d’avoir commis une erreur comme celle-ci :

C’est dans son titre phare portant le même nom que son projet « 4 :44 » qu’il s’exprime. Aujourd’hui, le doute n’est plus d’actu, puisque Jay-z se dévoile au grand jour sur le morceau le plus personnel du dernier opus.

Durant ces 4 :44 il s’excuse envers Beyonce et son comportement :

"Pourquoi vouloir un ménage à trois quand tu as une âme sœur ?".

"J'ai failli perdre la plus belle femme du monde"

"Et si mes enfants l'apprenaient, je ne sais pas ce que je ferais. S'ils ne me regardaient plus de la même façon, je mourrais de honte",