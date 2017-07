Nicky Minaj et Meek Mill se lâchent des piques !

Les ex, c’est quelque chose…

Alors que les deux artistes se sont quittés depuis un bon moment, la hache de guerre n’est toujours pas enterrée et la rancune reste d’actualité…

Nicki Minaj et Meek Mill étaient bien in love, mais la vie est ainsi et aujourd’hui les deux ex s’attaquent subliminalement sur les réseaux sociaux !

On connaît les compétences de clash des deux artistes, surtout pour Nicki Minaj qui n’a pas sa langue dans sa poche quand il s’agit d’arrêter des carrières.

C’est sur son Instagram que la Queen du Queens vise son ex en postant une photo accompagnée d’une légende qui explique comment garder la belle créature, ou une « vraie meuf » !

"Ne pas perdre la plus mauvaise fille du monde"

"Ne pas jeter l’argent que tu ne possèdes pas vraiment"

Cependant, Meek Mill n’aime pas les messages subliminaux de son ex girlfriend, et il décide de répondre :



"Fausse couleur de peau... faux tissages... faux cul... faux kilométrage... faux ongles... faux amis etc... Quelqu'un peut-il parler ?"

Il rajoute les hashtags

#NeMeCherchePas

#TuSaisQueJeSuisSauvage

Menace ou pas, on voit bien qui l’a de l’eau dans le gaz…