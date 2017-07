La guerre est déclarée entre Jay-Z et Kanye West !

​Watch the Throne…

La semaine dernière sortait le dernier album de Jay-Z, 4 :44. Un album très intimiste où Jay-Z avoue notamment avoir trompé Beyoncé, et où il en profite pour régler quelques comptes avec certains acteurs du rap game l’ayant déçu. Et notamment Kanye West, qui avait insulté Jigga l’année dernière, et avait publiquement soutenu Trump.

Le torchon brûle entre les deux génies du rap US, et la rupture est déjà bien amorcée : en effet, Kanye West viendrait de claquer la porte de Tidal, l’énorme plateforme de streaming lancée par Jay-Z. Le diss track de Jay-Z n’est pas en cause, la raison serait purement financière. La plateforme n’aurait toujours pas versé à Kanye les 3 millions de dollars qui lui étaient promis depuis que The Life Of Pablo avait attiré plus d’un million et demi d’utilisateurs sur Tidal.

Problème : le chiffre est complètement faux, et avait été annoncé par Jay-Z pour gonfler ses stats. Contractuellement, Jay-Z devait donc lui verser la prime de 3 millions. Kanye a envoyé une lettre à Tidal, lui annonçant que comme le contrat n’était pas respecté, il était annulé.

Au cœur du problème, le remboursement des vidéos et clips de The Life Of Pablo, que Tidal n’avait pas effectué car les dernières vidéos prévues par Kanye n’ont pas été livrées. De son côté, Kanye affirme qu’il livrera les vidéos quand Tidal lui payera ce qui était prévu.

Bref, une sacrée embrouille, d’autant plus que Kanye était sous contrat exclusif avec la plateforme de streaming…