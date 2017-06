Quand Oasis fait une dédicace à Jul !

​‘’J’rentre chez moi j’suis en fumette, j’bois d’l’Oasis fraise-banane’’

Jul entretient une relation particulière avec les marques de boissons softs. Dans presque tous ses morceaux, il y a au moins une référence à l’Ice Tea Pêche, la Red Bull, le Monster, et on peut dire que la petite bouteille de jus de fruit ou de soda fait désormais partie de l’univers Julesque, de la même manière que la bouteille d’Oasis fait désormais partie intégrante du clip de Fianso ‘’Tout le monde s’en fout’’.

C’est d’ailleurs la marque Oasis qui a décidé de passer une grosse dédicace à Jul, via leur compte Instagram. Pour la sortie de l’album de l’OVNI Marseillais, ‘’Je ne me vois pas briller’’, la marque nous a offert un petit montage assez drôle. Ils ont immédiatement été remerciés par le rappeur. La marque avait déja fait une petite dédicace au rappeur en remixant la pochette de ''My World''!

On espère que son album va se vendre aussi bien que les bouteilles d’Oasis, qui ont décidément la cote dans le rap jeu en ce moment !