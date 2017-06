Tyler The Creator et Asap Rocky dans « Who Dat Boy » !

Découvrez le nouveau clip de Tyler the Creator et Asap Rocky « Who Dat Boy »

Le duo se retrouve dans un clip déjanté et terrifiant ! Tyler est fidèle à cet univers décalé propre à son ex squad Odd Future, où le second degré devient premier degré. Un scénario digne d’un film de science-fiction, voire épouvante, où l’on retrouve Asap Rocky dans le rôle du chirurgien fou et Tyler qui se fait chasser par la police après une expérience virant au drame et qui le pousse à se rendre chez son acolyte pour se « refaire une beauté » En attendant une réponse positive, c’est-à-dire une sortie d’album à la clef, on vous laisse découvrir le nouveau clip complétement dingue de Tyler The Creator ft. Asap Rocky « Who Dat Boy »