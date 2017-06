Jay Z marque son grand retour avec 4 :44 !

Découvrez le nouvel album de Jay Z « 4 :44 »

On y est ! C’est le jour J, le jour Jay !

Après avoir vu surgir dans les rues de New-York plusieurs affiches mystérieuse avec indiquée 4 :44, le suspense tombe et l’album apparaît enfin pour le grand bonheur de ses fans !

Un retour plus qu’attendu !

Alors que ne l’ont pensé pas le revoir d’aussitôt dû à sa vie de Business Daddy bien remplie et son couple plus tumultueux que jamais, Jay Z avait peu à peu disparu du paysage Hip-hop laissant derrière lui quelques apparitions ou feat avec DJ Khaled .

On est le 30 juin et JIGGA met les bouchés triples pour nous montrer que le roi de New-York garde sa place bien au chaud et pour un bon moment.

Un titre énigmatique et des théories qui jaillissent

Alors que son retour se faisait attendre, le titre 4 :44 semblait difficile à comprendre !

Cependant, Hova a le souci du détail et rien n’est anodin…4 :44 signifie sa date de naissance (4 septembre), celui de sa femme Beyonce, née le 4 décembre et la date de leur mariage, le 4 avril. Un titre qui se veut et joue un élément moteur pour ce 13ème projet !

Néanmoins, le fameux 4 :44 créer un engouement de sorte que la communauté Hip-hop du monde entier lance d’énormes suppositions, tel le retour d’un énième opus pour le rappeur Made In Brooklyn.

Fin du suspense et des coups de stress, le projet est dans les bacs

10 titres de pure Hip-hop

Un concentré de talent, des Samples riches et travaillés pour un opus de 10 titres.

On retrouve un Damian Marley aussi chaud que d’habitude, un Franck Ocean plus qu’indispensable dans Caught Their Eyes et un autre feat aux côtés de Gloria Carter.

Un album focus qui nous

Seul défaut, l’album est seulement disponible sur Tidal, la plateforme du rappeur !

De quoi vous donner plus qu’envie d’aller écouter l’album 4 :44, on vous donne notre Top 3 coup à écouter absolument : The story of O.J, Bam Ft. Damian Marley et Moonlight !