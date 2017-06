50 cent détruit de nouveau ''All Eyez On Me'' et annonce un biopic sur Snoop Dogg !

Le réalisateur en a pris pour son grade ….

Décidément, le biopic sur Tupac continue sa route vers l'échec… Nombreux sont les artistes à avoir descendu le film et notamment un, 50 cent !

Très en colère face au réalisateur L.T.Hutton, Fifty n'a pas mâché ses mots sur son compte Instagram. Soutenu par Freddie Gibbs, le rappeur new-yorkais a qualifié le réalisateur de vautour :

"C'est le gars responsable d'avoir foiré le biopic sur Tupac. Je suis fan de Tupac, c'est une icône, ce film était censé faire partie de son héritage, pas de permettre à un vautour de la culture de prendre le fric de la première semaine des ventes. Je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé un gars comme ça faire ça, c'est tellement important bordel."

Après avoir déballé sa colère, 50 Cent a annoncé vouloir réaliser un biopic sur le légendaire Snoop Dogg. Rien d'officielle pour le moment, mais le membre de G-Unit souhaite réellement sortir un film sur le rappeur de Long Beach, et nous aussi !

En attendant de plus amples informations sur ce biopic, "All Eyez On Me" devrait débarquer sur Netflix d'ici trois ou quatre mois !